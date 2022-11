Lewandowski riceve la Scarpa d'Oro: il messaggio del Barcellona

Lewandowski vince la Scarpa d'Oro: "Sono felice a Barcellona"

"Sono molto felice a Barcellona. Sono sicuro che il prossimo anno sarà molto buono, il Barcellona è 'più di un club' ('més que un club', il celebre motto catalano, ndr). Per me questo premio è molto importante. Ringrazio i miei ex compagni di squadra e il Bayern Monaco. Qualche errore è stato commesso. Logicamente questa squadra ha bisogno di un processo di adattamento e di crescita. Sono convinto che per i giovani del Barça che andranno al Mondiale sarà un'esperienza positiva. In Liga stiamo facendo le cose molto bene. A fine giornata ci vuole un po' di pazienza. È un Mondiale atipico di metà stagione, ma credo che ci siano diversi favoriti in Europa e in America, come il Brasile e anche uno nel nostro girone come l'Argentina. Ma alla fine devi anche avere un po' di fortuna e che i tuoi compagni di squadra siano in forma al momento giusto", le parole di Robert Lewandowski a margine dell'evento.