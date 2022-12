Barcellona, 1-1 nel derby contro l’Espanyol: Joselu su rigore risponde a Marcos Alonso

Il Barcellona si ferma in Liga dopo la sosta per il Mondiale in Qatar e non riesce a staccare il Real Madrid di Ancelotti (vittorioso contro il Valladolid) tornando a pari punti con i Blancos. La squadra di Xavi è stata fermata sull’1-1 nel derby catalano contro l’Espanyol. Ad aprire le marcature ci pensa Marcos Alonso al 7’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo prolungato da Christensen. Dopo il primo tempo chiuso sul risultato di 1-0 il Barcellona cerca il raddoppio in svariate occasioni senza trovarlo e viene punito al 73’ quando Joselu spiazza Ter Stegen su rigore. Le squadre si innervosiscono e nel giro di due minuti vengono espulsi Jordi Alba per i blaugrana e Vinicius Souza per l’Espanyol. Nella fase finale del match il Barça prova a riportare il risultato in vantaggio senza riuscirci e la gara si chiude sul risultato di 1-1 dopo 9' di recupero.