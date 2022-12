Vinicius e la denuncia social: "I razzisti negli stadi e la Liga continua a non fare nulla"

MADRID (Spagna) - In un post sui social l'attaccante brasiliano del Real Madrid Vinicius jr. ha denunciato un nuovo episodio di razzismo di cui è stato oggetto ieri sera a Valladolid, nel corso della partita vinta per 2-0 dai Blancos . Il giocatore è stato preso di mira da numerosi 'buuu' razzisti da parte dei tifosi di casa mentre stava rientrando negli spogliatoi dopo la sostituzione nel finale del match, gli hanno anche lanciato contro degli oggetti dagli spalti: "I razzisti continuano ad andare negli stadi e a vedere da vicino il miglior club del mondo e la Liga continua a non fare nulla... Continuerò a testa alta e festeggerò le mie vittorie e quelle del Real Madrid. Alla fine, è colpa mia"

La risposta di Tebas: "Sempre contro il razzismo"

Il presidente della Liga, Javier Tebas, ha subito replicato via Twitter a Vinicius jr. scrivendo: "Nella Liga combattiamo da anni contro il razzismo. Vinicius è molto ingiusto e non dovrebbe dire che 'la Liga non fa nulla contro il razzismo', dovrebbe informarsi meglio. Siamo a sua disposizione affinché tutti insieme, possiamo andare nella stessa direzione". La Liga stessa ha poi rilasciato una nota ufficiale a riguardo: "Già prima della denuncia di Vinicius jr avevamo già rilevato insulti razzisti da parte di qualcuno, dagli spalti dello stadio. Questi eventi saranno segnalati alla Commissione Antiviolenza e alla Procura per i Crimini d'odio, come è stato fatto in altre occasioni in cui la Liga, dopo aver indagato sui comportamenti razzisti dentro e fuori gli stadi, ha guidato la lotta contro questo tipo di atti. Nel caso di insulti razzisti da parte di tifosi nei confronti di giocatori - prosegue la nota - oltre a denunciare i fatti davanti alla suddetta Commissione di Stato, dalla stagione 18/19 la Liga ha portato anche questi casi davanti alla Procura che si occupa dei reati d'odio".