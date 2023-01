Real Madrid, incredibile Ancelotti: dopo 121 anni si chiude un ciclo

Dopo 121 anni di storia, per la prima volta, il Real Madrid scende in campo senza giocatori spagnoli tra i titolari. Sul campo del Villarreal, Ancelotti ha lasciato in panchina tutti gli iberici a disposizione, interrompendo così una tradizione in atto da sempre. Infatti la formazione dei Blancos oggi era composta da tre francesi (Tchouaméni, Mendy e Benzema), due brasiliani (Vinicius e Militao), due tedeschi (Rüdiger e Kroos), un croato (Modric), un belga (Courtois), un austriaco (Alaba) e un uruguaiano (Valverde). In totale, sette nazionalità diverse, ma nessuna spagnola.