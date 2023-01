Liga, la Real Sociedad non sbaglia: 3-1 all'Athletic Bilabo

SAN SEBASTIAN (Spagna) - Sabato della 17ª giornata della Liga che vede la Real Sociedad vincere la sua 4ª partita consecutiva consolidando il 3° posto in classifica (25 punti). Alla Reale Arena di San Sebastian l'Erreala ha battuto per 3-1 l' Athletic Bilbao in un match deciso nel primo tempo: i padroni di casa si portano sul 2-0 con le reti di Sorloth (25') e Kubo (37'), Sancet accorcia le distanze prima del duplice fischio ma ne secondo tempo arriva il 3-1 Real su rigore trasformato da Oyarzabal (63') con il Bilbao in 10 dopo l'espulsione di Alavarez al 60'.

Real Sociedad-Atheltic Bilbao 3-1, tabellino e statistiche

Liga, la classifica

L'Osasuna batte il Maiorca e si rilancia. Bene il Vallecano

Grazie alla rete al 50' di Aimar Oroz l'Osasuna vince per 1-0 lo scontro diretto con il Maiorca e si porta al 7° posto in classifica a quota 27 punti pari con l'Atletico Madrid (in campo domenica ad Almeria) e a +1 sul Bilbao. Dopo due pareggi ed una sconfitta torna alla vittoria anche il Rayo Vallecano che trionfa per 1-0 sul campo del Valladolid con la rete di Palazon al 65'. Importante successo anche per il Girona che vince in rimonta 2-1 contro il Siviglia con decisiva la rete all'88' di Herrera.

Osasuna-Maiorca 1-0, tabellino e statistiche

Valladolid-Vallecano 0-1, tabellino e statistiche

Girona-Siviglia 2-1, tabellino e statistiche