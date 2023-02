Il Barcellona perde Lewandowski: il campione polacco si è fatto male

«Stiramento al bicipite femorale del tendine dei ginocchio sinistro». Così recita una nota ufficiale pubblicata sul sito ufficiale del Barcellona a proposito dell’infortunio di Robert Lewandowski , «che non sarà disponibile - prosegue il comunicato - finché il problema non verrà risolto». La prognosi non è più precisa, di sicuro il bomber polacco - 25 gol in 31 presenze stagionali con i blaugrana, nonché Golden Player 2021 di Tuttosport - sarà obbligato a saltare il Clasico di giovedì 2 marzo contro il Real Madrid al Bernabeu nell’andata delle semifinali di Coppa del Re .

Blaugrana sciuponi

Sarà il primo match senza l’ex Bayern per il Barcellona, non l’unico in una fase già calda dell’annata, a maggior ragione dopo il ko (0-1) contro l’Almeria, vera occasione persa per i blaugrana, al comando in Liga con 7 punti di vantaggio sul Real. Erano 8 dopo il mezzo stop dei blancos nel derby con l’Atletico, potevano essere 10 se i catalani non avessero fallito l'appuntamento con l'allungo in campionato. Ed ora, con un Lewa in meno nel motore, già senza Dembélé, Pedri e Ansu Fati, come risolverà i problemi il buon Xavi?