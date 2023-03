Scandalo Barcellona, la rivelazione su Negreira: "Posso aiutarvi con il Var"

Barcellona, la difesa di Laporta

Il presidente Laporta si è difeso dicendo che il suo club "non ha mai comprato arbitri", e nonostante lo stesso giornale spagnolo che rivela il messaggio ammetta che dal Barca non sia mai arrivata risposta alle proposte di Negreira, è di nuovo bufera. Era il 2020, il Real Madrid allenato da Zidane aveva appena vinto la Liga con decisioni alla videoassistenza contestate, e Negreira inviò questo messaggio: "Sarebbe stato meglio con me... se siete interessati, contattatemi".