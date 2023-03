Caso Negreira, il Real Madrid interviene con un comunicato ufficiale

Il caos relativo agli arbitri in Spagna non accenna a placarsi. Il presidente del Real Madrid Florentino Perez ha infatti indetto una riunione della giunta direttiva, convocata d'urgenza e fissata per domani alle 12. L'atto è stato organizzato in relazione al caso Negreira, ovvero alla vicenda che vede il Barcellona sotto inchiesta per i pagamenti effettuati alla società che faceva capo a José Maria Enriquez Negreira, ex vicepresidente della commissione arbitrale dal 2001 al 2018.