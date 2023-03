Vinicius-Militao ed il Real Madrid torna a vincere: battuto l'Espanyol

MADRID (Spagna) - Il Real Madrid di Carlo Ancelotti apre la 25ª giornata della Liga tornando al successo. I Blancos, dopo 2 pareggi consecutivi, hanno battuto in casa in rimonta l'Espanyol per 3-1. Succede tutto nel primo tempo con gli ospiti che subito gelano il Bernabeu con la rete all'8' di Joselu, padroni di casa che però reagiscono e in 17 minuti ribaltano la partita: Vinicius Jr. pareggia al 22' con azione personale e poi al 39' arriva il gol del vantaggio realizzato di testa da Militao su assist perfetto di Tchouameni. Al 93' Asensio mette il punto esclamativo calando il tris. Il Real si porta a 6 lunghezze dal Barcellona capolista (in campo domenica alle 21 a casa dell'Athletc Bilbao), per l'Espanyol invece si tratta del 3° ko consecutivo.