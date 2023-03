Piqué sul caso Negreira: "Il Barcellona non compra gli arbitri"

BARCELLONA (Spagna) - In Spagna l'attenzione è sul processo per presunta corruzione a carico del Barcellona e uno dei simboli azulgrana non ha dubbi che il club sia alle prese con una congiura, un pò come ha detto ieri il presidente Joan Laporta: è Gerard Piqué. Questo il suo commento: "Sono pronto a mettere le mani sul fuoco: il Barcellona non compra gli arbitri. Il Barça non compra gli arbitri, sarei pronto a metterci la mano sul fuoco. Se vuoi corrompere gli arbitri lo fai in nero, non paghi lo stipendio a un dirigente arbitrale, non c'è nessuna logica in tutto questo, ma siamo abituati alle congiure e alle campagna contro". L'ex capitano dei catalani ha affrontato il caso-Negreira in un'intervista concessa a Rac1 in cui ha affrontato vari argomenti, compresi il suo ritiro, la fine del matrimonio con Shaqira e i guai giudiziari di Dani Alves sul quale ha aggiunto: "Spero che sia innocente e finché la giustizia non farà il suo corso lo considererà tale, se poi venisse condannato, se venissero provate le accuse sarei molto duro con lui".