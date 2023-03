Gavi, il Barcellona in tribunale contro la Liga per il Golden Boy

BARCELLONA (Spagna) - Il tribunale commerciale dieci di Barcellona ha respinto il ricorso presentato dai blaugrana mercoledì scorso in merito all'iscrizione in prima squadra di Gavi, 'negata' per aver oltrepassato il limite salariale da 200 milioni di euro. La società catalana, ad ogni modo, ha ora 20 giorni di tempo per ricorrere al tribunale provinciale della città.