Tutto pronto dall'Hotel Villa Igiea di Palermo per la conferenza stampa del Golden Boy 2022: dalle 12 inizierà l'incontro con i giornalisti e l'annuncio del vincitore. A contendersi il titolo all'ultimo voto sono rimasti in quattro: Gavi, il prodigio 2004 del Barcellona; Eduardo Camavinga, il giovanissimo pilastro 2002 del Real Madrid; Jude Bellingham, il talento 2003 made in England del Borussia Dortmund; Jamal Musiala, 2003, ultimo fuoriclasse tirato fuori dal Bayern Monaco.