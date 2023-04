Barcellona, duro comunicato contro Tebas: "Deve dimettersi". Cosa sta succedendo

Grande bufera in Spagna su Javier Tebas . E' iniziato tutto con l'accusa del quotidiano "La Vanguardia", secondo cui il presidente della Liga avrebbe fornito alla procura una prova falsa per il caso Negreira coinvolgendo Josep Maria Bartomeu e Sandro Rosell , due ex presidente del Barcellona . Si tratta di un documento scritto da un altro ex dirigente blaugrana, Josep Contreras, ormai scomparso, ma che in realtà non avrebbe a che fare con i versamenti all'ex vicepresidente degli arbitri e in cui i nomi citati si riferiscono ad altre persone. Tebas è stato accusato di aver presentato delle prove false per incriminare il club catalano nell'ambito del caso relativo ai pagamenti elargiti ad uno dei vertici dell'organizzazione arbitrale spagnola.

Uefa, Ceferin attacca il Barcellona

La replica di Tebas sui social

"Il titolo di 'La Vanguardia' è falso. Noi non accusiamo nessuno, la notizia stessa lo corrobora rimarcando quanto diceva la lettera al pm: "né questa lettera implica l'esercizio di un'accusa specifica contro nessuno", Sig. Conde Godó. Tenete d'occhio i vostri giornalisti che calunniano", è la replica di Tebas sui social network.

Caso Tebas, il Barcellona chiede le dimissioni

Il Barcellona, però, si è schierato subito contro il presidente della Liga e ha emesso una nota in cui sottolinea che "già solo per essersi attribuito funzioni che non gli competono, anche per una questione di dignità e rispetto verso la presidenza della Liga, Tebas dovrebbe dimettersi". "Non è la prima volta che il presidente della Liga usa tutta la sua macchina mediatica per far saltare in aria il Barcellona ma, a parte le sue solite sciocchezze, non avremmo mai potuto immaginare che avrebbe cercato di incriminare il nostro club con prove false", si legge nel comunicato della società blaugrana.