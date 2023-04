Coppa del Re, Real Madrid in finale! 4-0 al Barça, Benzema-tris e Vinicius

Il Real Madrid è la seconda finalista di Coppa del Re. La squadra di Carlo Ancelotti ha ribaltato El Clasico rifilando quattro reti al Barcellona al Camp Nou dopo l'andata terminata sul risultato di 1-0 per i blugrana di Xavi. Il match si sblocca in favore degli ospiti negli istanti finali del primo tempo: al 47' è infatti il solito Vinicius Junior ad aprire le danze su assist di Benzema, che poi raddoppia in apertura della seconda frazione di gioco al 50'. Il francese non ha intenzione di fermarsi e firma la tripletta personale con altri due gol al 58' su calcio di rigore e all'81' per il 4-0 finale. I Blancos, nell'atto conclusivo del torneo, se la vedranno con l'Osasuna che nell'altra semifinale ha eliminato il Bilbao.