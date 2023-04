Non solo Benzema, le triplette storiche al Camp Nou: da Puskas a Shevchenko

Benzema ha preso posto in un tavolo di eccellenze. La sua sedia era riservata da tempo ed ora se ne è impossessato. Il francese con i tre gol segnati al Barca in Copa del Rey è entrato a far parte di una lista speciale, quella degli unici giocatori capaci di realizzare una tripletta al Camp Nou , contro il Barcellona. Dal 1961 ad oggi sono soltanto undici i calciatori che ci sono riusciti , inconsapevolmente una squadra da calcio, fatta però solo da bomber.

Non solo Benzema, chi ha portato il pallone a casa dal Camp Nou?

Una vera e propria parata di stelle, alcune conosciute ed altre meno, hanno illuminato il Camp Nou negli anni. Anche se da rivali. Subito però una notizia, in questa speciale classifica Cristiano Ronaldo non è presente. Il primo a realizzare tre gol nella casa del Barca è stato Luis Aragones, bandiera storica dell'Atletico Madrid, anche se questa impresa gli è riuscita con la maglia del Real Oviedo. Non poteva mancare Puskas in questo elenco: le leggenda ungherese del Real Madrid nel 1963 ha realizzato tre gol in un sonoro 5 a 1 a favore dei Blancos. Poi 21 anni di vuoto fino al 1984 quando a prendersi nuovamente il Camp Nou ci ha pensato Toni Kurbos in Coppa Uefa con la maglia del Metz (1-4 il finale). Tra le triplette più belle rientra quella che ha presentato Shevchenko al mondo del calcio: aveva 21 anni e giocava in patria per la Dinamo Kiev, il resto è storia. Da leggende del passato a quelle del futuro, anche Mbappé si è iscritto a questa lista con la sua prestazione memorabile del 2021, che ha eliminato il Barca dalla Champions League.

LE TRIPLETTE AL CAMP NOU