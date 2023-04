Liga, Siviglia rimontato: il Celta Vigo pareggia al 93'!

SIVIGLIA (Spagna) - Tante emozioni in Siviglia-Celta Vigo, prima gara del 28° turno della Liga, terminata 2-2. All'Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, padroni di casa in dieci dal 19' per il doppio giallo inflitto ai danni di Gueye. L'inferiorità numerica non crea particolari grattacapi al Siviglia che si porta avanti 2-0: reti di En Nesyri nel primo tempo e di Acuna all'81'.Nel finale, poi, l'incredibile rimonta degli ospiti: prima il gol di Rodriguez, all'89'; infine il pareggio firmato da Paciencia, nei minuti di recupero.