Il Barcellona pareggia ancora: 0-0 a Getafe

GETAFE (Spagna) - Il Barcellona capolista frena nuovamente. I blaugrana di Xavi hanno pareggiato per 0-0 sul campo del Getafe nella domenica della 29ª giornata della Liga. Un pari indolore per i catalani che mantengono 11 punti di vantaggio sul Real Madrid . Partita che ha regalato emozioni come la superba parata di Soria al 53' sulla pericolosa conclusione da fuori area di Raphinha e poi l'incredibile occasione sciupata all'86' dall'ex Roma Borja Mayoral : ben servito nel cuore dell'area da Alena l'ex giallorosso, praticamente da solo, ha calciato clamorosamente fuori un potenziale gol vittoria che avrebbe consentito agli Azulones di fare un gran colpo nella lotta salvezza. Partita che ha anche regalato un momento surreale quando le telecamere hanno inquadrato 3 ragazzi che stavano vedendo il match...da un albero!

Il Girona torna al successo e torna in Top 10

Ad aprire le danze della giornata ci ha pensato il Girona che torna a vincere superando in casa l'Elche fanalino di coda. All'Estadio Municipal de Montilivi gli "Albirrojos" si sono imposti per 2-0 grazie ai golrealizzati al 45' da Castellanos e al 70' da Romeu. Un successo doppiamente importante per i biancorossi che in un colpo solo superano Celta Vigo ed Osasuna salendo al 9° posto (38 punti).

