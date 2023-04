Barcellona, caso Negreira: Laporta e il duro attacco al Real Madrid

Juan Laporta , presidente del Barcellona , ha voluto difendere il club dopo le accuse degli ultimi mesi sul caso Negreira . Nei giorni scorsi le parole di Ceferin sul caso dell'arbitro spagnolo , indagato dall'Agenzia delle Entrate per pagamenti di circa 1.4 milioni tra il 2016 e il 2018 alla sua società da parte dei blaugrana. Negreira è un ex arbitro professionista che dopo la carriera sul campo è stato anche vicepresidente del CTA dal 1994 fino al 2018 appunto. Ora Laporta ha voluto chiarire la situazione, lasciando andare anche qualche bordata ai rivali storici del Real Madrid .

Barcellona, Laporta sul caso Negreira

Laporta inizia la sua conferenza parlando delle accuse degli ultimi mesi: "Il caso Negreira non è un reato di corruzione sportiva, vogliono distruggere uno degli emblemi della Catalogna come il Barcellona. Il club sta subendo da due mesi una campagna diffamatoria che non ha nulla a che vedere con la realtà. Nella nostra storia siamo un modello di sport, vinciamo grazie all'impegno e al talento".

Poi il duro attacco verso il Real Madrid: "Ci piace vincere giocando correttamente, senza l'aiuto degli arbitri. Tutti sanno che il Real Madrid è unclub storicamente favorito dagli errori arbitrali, il club del regime. Per sette decenni i presidenti degli arbitri sono stati ex membri del Madrid, ex giocatori o ex dirigenti. A volte, tutti contemporaneamente. Che loro appaiano nel periodo migliore del nostro club non mi sorprende.Quest causa servirà per smascherare i loro inganni".