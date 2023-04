Castellanos nella storia della Liga: New York, City Group e la serata Real

Mettici il Girona . Mettici Davide contro Golia. Mettici la voglia della società di voler rincorrere un risultato importante. Non è finita qui. Nella vittoria contro il Real Madrid c'è tanto altro. Dal City Group alle quattro reti di Castellanos , un modo per iniziare al meglio la sfida ai blancos. La storia è scritta visto che il Taty dopo 76 anni ha riportato in auge uno storico risultato personale contro le merengues. In Liga mai nessuno prima di Echevarria dell'Oviedo nel lontano 1947 era riuscito a segnare quattro gol al Real (lui ne fece 5). Prendendo in considerazione anche le varie competizioni si sale a 10 giocatori. Piccoli numeri per un grande e storico risultato. La vittoria del Girona determina anche la possibile chiusura del campionato a favore del Barcellona . Castellanos interrompe i sogni scudetto di Ancelotti . Dopo il match di ieri, martedì 25 aprile, ora l'attaccante argentino è finito sotto i riflettori.

Girona, la storia di Castellanos

Probabilmente prima di Girona-Real Madrid in pochi si erano chiesti chi fosse Castellanos, ma diverso è il discorso dopo il match. I suoi quattro gol sono destinati a restare nella storia della Liga e non solo, visto che non sono tanti i giocatori che sono stati in gradi di segnare un poker alle merengues. Attaccante argentino nativo di Mendoza. Come tanti la passione per il calcio è qualcosa di viscerale. In Argentina è lo sport che va per la maggiore. Classe '98 è cresciuto nel mito di Messi e non solo. Nel suo paese, però, arrivano le porte chiuse soprattutto quelle di River Plate e Lanus. Un duro colpo per un ragazzino di appena 14 anni, ma con la voglia di arrivare in alto. La sue esperienze iniziano prima in CIle e poi in Uruguay prima di entrare nell'orbita del City Group con la formazione di New York in MLS.

Negli USA arriva nel 2018 e in 113 presenze riesce a mettere a referto 53 reti, quasi una ogni due come media. La vittoria del titolo del campionato e di capocannoniere, prima di una nuova avventura. In estate l'arrivo a Girona in prestito, altra squadra sotto il dominio del City Group. L'Europa e il sogno tanto atteso di giocare nella Liga. In Spagna trova la sua dimensione e riesce a rendersi protagonista del club. Sette i gol, prima della sfida contro il Real Madrid, diventati ora undici. Un bottino niente male per l'attaccante che ha trovato anche l'emozione di essere entrato nella storia. "Ho sempre sognato di segnare al Real, ma farne quattro era impossibile da immaginare" così Castellanos al termine della partita. Il record, i sogni e i gol: El Taty si gode la serata con il suo Girona.