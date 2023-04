Liga, Morata decisivo con l'Atletico: Simeone a -2 dal Real Madrid

Vittorie di Atletico Madrid e Almeria nel 31° turno della Liga. La squadra di Simeone ha battuto 3-1 il Maiorca grazie ai gol di De Paul, Morata e Carrasco e si è avvicinata prepotentemente al Real Madrid: ora i colchoneros sono a -2 dai blancos, che sono secondi in classifica. L'Almeria invece ha vinto 2-1 in casa del Getafe con la doppietta di Suarez. A segno per il Getafe Borja Mayoral.