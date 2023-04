Il Barcellona risponde al Benzema Show: il Real Madrid di Ancelotti a -11

BARCELLONA (Spagna) - Il Barcellona chiude il sabato della 32ª giornata battendo in scioltezza il Real Betis e mantenendo l'importante vantaggio sul Real Madrid. I blaugrana sono tornati al successo dopo il ko dell'ultima giornata vincendo per 4-0 con le reti di Christensen (14'), Lewandowski (36') e Raphinha (39') con l'autogol di Rodriguez all'82'. La squadra di Xavi sale a quota 79 punti a +11 sul Real Madrid.

Barcellona-Real Betis 4-0, tabellino e statistiche

Liga, la classifica

Benzema Show: tripletta e successo Real Madrid

Il Real Madrid archivia senza problemi l'Almeria e lo fa per 4-2 nel segno del solito Karim Benzema. L'attaccante francese mette a segno la tripletta per indirizzare e chiudere la partita già nel primo tempo. Nel dettaglio Benzema ha segnato al: 5' battendo il portiere faccia-a-faccia su assist di Vinicius Jr, al 17' su assist di Rodrygo anticipando due avversari e poi al 42' su calcio di rigore. Ad inizio secondo tempo (47') Rodrygo cala il poker.

Real Madrid-Almeria 4-2, tabellino e statistiche

Clamoroso Vallecano: travolto dall'ultima in classifica

Il risultato shock della giornata arriva dal fanalino di coda del campionato, infatti l'Elche ha battuto nettamente per 4-0 il Vallecano (vincente contro il Barcellona nell'ultimo turno) tornando al successo dopo 5 sconfitte consecutive. Per i padroni di casa a segno Morente (45'+1), Boye (52'), Fidel (53') e Gumbau (72'). Una vittoria che fa morale per i "Franjiverde" che rimangono all'ultimo posto a quota 16 punti.

Elche-Vallecano 4-0, tabellino e statistiche