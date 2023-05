Ancelotti-Real Madrid, record storico: la Coppa del Re vale il Sextete

SIVIGLIA (Spagna) - Missione compiuta : dopo Liga, Supercoppe spagnole ed europea, Champions e Mondiale per club, in appena due stagioni, il Real Madrid di Carlo Ancelotti - al 10° titolo coi Blancos - conquista anche la Coppa del Re , completando la "collezione" . Lo fa grazie al successo, maturato con il punteggio di 2-1 e frutto della doppietta di Rodrygo e del momentaneo pari di Torró, nella finalissima di Siviglia contro l'Osasuna.

Real Madrid-Osasuna 2-1: Rodrygo regala la Coppa del Re ad Ancelotti

Vinicius Junior serve Rodrygo che, con un fulmineo mancino da centro area, spedisce la sfera sotto la traversa: sono passati appena due minuti e il Real Madrid è in vantaggio. L'Osasuna reagisce e ci prova in sequenza con Hernandez, Budimir, Oroz, Ezzalzouli e Torró, i Blancos replicano con Benzema, Valverde, Vinicius, Camavinga e la traversa colpita da Alaba, ma il primo tempo termina con i ragazzi di Ancelotti avanti di misura. Nella ripresa il club della Navarra trova il pari con Torró al 58', autore di un bel destro da fuori, ma è ancora Rodrygo a prendersi la scena 12' più tardi, siglando il decisivo 2-1 da posizione ravvicinata. Le merengues mettono in bacheca la 20ª Coppa del Re, nove anni dopo l'ultima.