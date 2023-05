Siviglia, caos a Valladolid nel primo tempo, poi tris pensando alla Juve

Polemiche nella vittoria esterna del Siviglia in casa del Valladolid : l'arbitro Ortiz assegna quattro minuti di recupero nel primo tempo, poi fa battere anche un corner, sugli sviluppi del quale fischia la fine della prima frazione di gioco proprio mentre Escudero con un siluro da fuori superava Dmitrovic con un tiro da fuori area. Immediate le proteste dei padroni di casa che circondano furiosi il direttore di gara rimediando anche un'espulsione.

Nel secondo tempo poi il Siviglia ha facile gioco nel sbloccare con Rafa Mir e poi fare sua la gara: raddoppio del Papu Gomez, il cui gol viene assegnato con l'ausilio del Var, e in pieno recupero tris firmato da Corona. I prossimi avversari della Juventus in semifinale di Europa League salgono così a quota 47 punti ad una sola lunghezza dalla zona Conference. Sempre più in difficoltà il Valladolid, ad un solo punto dalla zona retrocessione.

Scivolone Atletico Madrid, vince il Valencia

L'Atletico Madrid cade 1-0 in casa dell'Elche ultimo e già retrocesso nella gara valida per la 34/a giornata della Liga e manca il controsorpasso in classifica al Real Madrid, restando al terzo posto con 69 punti. Decisivo il gol realizzato da Fidel al 41' del primo tempo. Nella prima gara del pomeriggio, vittoria fondamentale in ottica salvezza per il Valencia: Kluivert e Mari mandano ko il Celta Vigo e portano la squadra di Ruben Baraja a +3 sulla zona retrocessione.