Ronaldo, la rabbia per il gol annullato al Valladolid contro il Siviglia

Ronaldo, proprietario del Valladolid, ha sbottato su Twitter in merito all'incredibile episodio accaduto nel primo tempo della partita di Liga tra la sua squadra e il Siviglia, avversario della Juventus in semifinale di Europa League. Dopo i quattro minuti di recupero assegnati, l'arbitro Ortiz prima ha fatto battere il calcio d'angolo al Valladolid e poi però ha fischiato la fine del primo tempo proprio mentre Escudero superava il portiere del Siviglia con un tiro da fuori area. Un episodio davvero particolare, che ha scatenato le proteste della formazione di Pezzolano e del presidente Ronaldo.