Arbeloa-Torres, Real-Atletico da allenatori: scintille e accenno di rissa

Barcellona, Laporta sul futuro di Messi

Real-Atletico, Arbeloa e Torres accendono il derby

In campo lo spettacolo è assicurato così come i gol. L'Atletico si porta sul 2 a 0, ma a Torres non piace il comportamento in campo dei blancos e chiede spesso all'arbitro di intervenire con delle sanzioni. Situazione che fa stizzire l'allenatore del Real, Arbeloa che più volte si gira verso la panchina avversaria a inveire. Le merengues raddrizzano la partita e pareggiano 2 a 2. In entrambi i gol il tecnico esulta girandosi verso la panchina del Nino per provocare. I due allenatori vengono a contatto e Torres spinge via l'avversario. L'arbitro estrae il rosso, ma il clima è rimasto poi incandescente.