Barcellona, Laporta fa sognare i tifosi: "Messi? Faremo il possibile"

Il Barcellona con la vittoria sul campo dell'Espanyol si è laureato campione di Spagna. Il divario con il Real Madrid è incolmabile e con 14 punti di vantaggio Xavi ha potuto festeggiare il ritorno al titolo in Liga. Un derby accesso e ricco di gol, terminato anche con l'invasione dei tifosi di casa per allontanare i balugrana dal campo e non farli festeggiare. Tanta paura anche negli spgoliatoi ma la sicurezza è riuscita a gestire il caos. Dopo il titolo vinto ha parlato anche Joan Laporta al canale Twitch di Jijantes, dando indicazioni sul futuro di Messi .

Barcellona è campione di Spagna

Laporta e le parole su Messi

Fischiato da parte del pubblico al Parco dei Principi, Leo Messi sembra aver finito il suo tempo al Psg nonostante ancora sul suo futuro siano circolate fin troppe voci. La smentita del padre e le parole dell'argentino hanno un attimo calmato la situazione, non per i tifosi dei parigini. Del futuro di Messi ha parlato anche Laporta, presidente del Barcellona. Gli spagnoli sono una delle squadre di cui si è parlato per un possibile e clamoroso ritorno, anche se al momento non è una situazione semplice, soprattutto per il lato economico. Il numero uno dei blaugrana, però, ha detto: "Lavoriamo da tempo alla prossima stagione e faremo tutto il possibile per portare Messi a Barcellona".