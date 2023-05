Messi divide i tifosi del Psg: fischiato e applaudito nel 5-0 all'Ajaccio

PARIGI (Francia) - Non c'è tregua tra i tifosi del Paris Saint-Germain e Lionel Messi. I parigini hanno dominato per 5-0 l'ultimo match di campionato contro l'Ajaccio mantenendo 6 punti di vantaggio sul Lens 2° vedendo ormai lo striscione del traguardo per l'11° titolo della loro storia nonché 9° negli ultimi 11 campionati. Kyllian Mbappè ha realizzato una doppietta in una serata dove Messi ha ben figurato dopo le ultime problematiche settimane. Il pubblico del Parco dei Principi però è ancora diviso sull'ex Barcellona: applausi alle belle giocate ma anche fischi quando veniva coinvolto nelle azioni. Il futuro della "Pulce" è ormai sancito, lascerà Parigi dopo questa stagione con le sirene dell'Arabia Saudita sempre più rumorose specie dopo la famosa visita galeotta delle scorse settimane.