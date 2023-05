Barcellona, Xavi: "Rinnovo? Io mai un problema. Resterei a vita, ma..."

Barcellona, Xavi e il suo futuro

Queste le dichiarazioni rilasciate dal tecnico spagnolo: "Sono entusiasta ed orgoglioso del titolo. Domani ci godremo questa partita insieme a tutti i nostri tifosi, che avevano bisogno di festeggiare. Ci sono ancora obiettivi da raggiungere, come la classifica marcatori, il maggior numero di clean sheet e la miglior difesa del campionato. Cessioni? Stiamo programmando, ma ancora non ci sono stati colloqui con i calciatori. Le decisioni però son state prese al 99%, non cambieremo idea con le ultime quattro partite. City-Real? La squadra di Guardiola ha meritato, è sicuramente la più forte del mondo. Non cambierei la nostra stagione con quella del Madrid, ricordiamoci dove eravamo un anno fa. Per quanto riguarda il rinnovo, ora non è la priorità. Ho un anno di contratto, non sarò mai un problema per il Barcellona, anche se ho letto l'opposto. Resterei qui per tutta la vita, ma tutto dipende da prestazioni e risultati. In questa stagione abbiamo raccolto i primi frutti, ma siamo in grado di fare anche cose più grandi".