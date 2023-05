Vinicius, insulti razzisti a Valencia: il duro comunicato del Real Madrid

Real Madrid, il duro comunicato stampa

Questa mattina la società del Real Madrid ha diramato un comunicato stampa sull'accaduto dai toni particolarmente duri: "Il Real Madrid CF mostra la sua più forte repulsione e condanna gli eventi accaduti ieri contro il nostro giocatore Vinícius Junior. Questi fatti costituiscono un attacco diretto al modello di convivenza del nostro Stato di diritto sociale e democratico. Il Real Madrid ritiene che anche tali attacchi costituiscano un crimine di odio, per cui ha presentato la relativa denuncia all'Ufficio del Procuratore Generale dello Stato, in particolare alla Procura contro i crimini di odio e la discriminazione, in modo che i fatti possano essere indagati e chiarire le responsabilità. L'articolo 124 della Costituzione spagnola stabilisce le funzioni della Procura della Repubblica per promuovere l'azione della giustizia in difesa della legalità e dei diritti dei cittadini e dell'interesse pubblico. Per questo motivo, e vista la gravità dei fatti accaduti, il Real Madrid si è rivolto alla Procura Generale dello Stato, ferma restando la sua costituzione come accusa privata nel procedimento che si sta avviando".