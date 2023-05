Real, vittoria per Vinicius: decide Rodrygo. Siviglia frenato dall'Elche

MADRID (Spagna) - Tutti in campo con la maglia di Vinicius: il messaggio forte e chiaro contro il razzismo arriva anche dal Bernabeu con tutti i blancos che all'ingresso in campo hanno indossato la camiseta numero 20 del compagno di squadra, vittima per l'ennesima volta di cori razzisti nell'ultimo match contro il Valencia. Dopo la giornata nera, la Liga è tornata in campo e gli uomini di Ancelotti che nel 36° turno sono riusciti a superare nel finale il Rayo Vallecano. Apre le danze il solito Benzema nel primo tempo, poi accade tutto nel finale: all'84' il pari di de Tomas, poi il nuovo vantaggio delle merengues al minuto 89 con Rodrygo. Tre punti che riportano il Real al secondo posto, in attesa dell'Atletico, ma non era il risultato l'obiettivo della serata del Real Madrid, stretta al fianco di Vinicius Junior che ha assistito al match dalla tribuna dove al minuto 20 ha ricevuto l'applauso di tutto lo stadio.