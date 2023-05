Siviglia, clima di fuoco prima della Roma: Acuna accusa il Real Madrid

SIVIGLIA (Spagna) - Mercoledì 31 il Siviglia affronterà la Roma nella finale di Europa League, gli spagnoli cercano la consacrazione nella competizione già vinta 6 volte ma arrivano al grande appuntamento non proprio sereni. Domenica i ragazzi di Mendilibar hanno perso in casa contro il Real Madrid per 2-1 giocando in inferiorià numerica dopo il rosso diretto preso da Marcus Acuna.