Benzema via dal Real Madrid, ufficiale! “Sarà sempre casa tua”

MADRID - Adesso è ufficiale, dopo 14 stagioni Karim Benzema non vestirà più la maglia del Real Madrid . Il club spagnolo ha comunicato sul proprio portale la notizia dell'addio dell'attaccante francese alla fine di questa stagione: "Il Real Madrid C.F. e il nostro capitano Karim Benzema hanno concordato di porre fine alla sua brillante e indimenticabile fase da giocatore per il nostro club. Il Real Madrid vuole mostrare la sua gratitudine e tutto il suo affetto per chi è già una delle nostre più grandi leggende - conclude - Il Real Madrid è e sarà sempre la sua casa e augura a lui e a tutta la sua famiglia il meglio in questa nuova fase della sua vita. Martedì prossimo, 6 giugno, alle 12:00, si svolgerà al Real Madrid City un atto istituzionale di omaggio e addio a Karim Benzema, con la presenza del nostro presidente Florentino Pérez".

Real Madrid-Benzema, tutti i numeri della leggenda



Benzema è approdato al Real Madrid nel 2009 a 21 anni diventando oggi una delle più grandi leggende della storia del club iberico. Sono 353 reti (2° marcatore di tutti i tempi del Real Madrid sia in campionato che in Coppa dei Campioni), 165 assist in 647 partite tra tutte le competizioni per un totale di 25 trofei vinti, un record nella storia dei Blancos: 5 Coppe dei Campioni, 5 Mondiali per Club, 4 Supercoppe Europee, 4 Campionati, 3 Copas del Rey e 4 Supercoppe spagnole. Nella stagione passata il francese ha scritto il suo nome nella storia del Real e del calcio trascinando i Blancos al successo in Champions League (la 14ª del club) realizzando 15 gol. Un'annata che lo hanno portato a vincere il Pallone d'Oro e Giocatore dell'Anno UEFA, oltre ad essere stato inserito nel FIFA FIFPRO Eleven e ad aver vinto il Pichichi Trophy 2022. Il futuro di Benzema sembrerebbe già scritto verso l'Arabia Saudita con i colori dell'Al Ittihad con contratto faraonico da circa 100 milioni l'anno.