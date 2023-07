Vi sembra un tredicenne? L'incredibile acquisto del Real scatena il web

Il Real Madrid continua a dimostrare di voler puntare sui giovani. Non solo per la prima squadra, dove per il futuro si è già assicurato Endrick e con Arda Guler che sembra sempre più vicino. I blancos lavorano anche sul settore giovanile, e a testimoniarlo anche l'acquisto di Iker Diepa , classe 2010 che dal Las Palmas si accasa alla Fabrica delle merengues.

Real Madrid e Iker Diepa, è polemica social

Un'ufficialità che in Spagna ha destato tantissime polemiche. A fare notizia non è l'acquisto in sé, quanto il fatto che, dalla foto pubblicata sui social per ufficializzare l'affare, si noti come Diepa abbia un aspetto molto più maturo rispetto alla sua età. La carta d'identità dice 13 anni, e su questo non vi è alcun dubbio, ma il baffetto già parecchio sviluppato lo fa sembrare decisamente più grande. Diversi i commenti al post, alcuni ironici, altri decisamente troppo spinti: al centro il suo aspetto fisico e il fatto che, secondo alcuni utenti, non possa avere realmente 13 anni. La questione si è spinta oltre, al punto che il moderatore dell'account social della Fabrica del Real Madrid è dovuto intervenire, limitando i commenti e rispondendo piccato a chi destava dubbi sull'età del ragazzo: "Il tuo commento è vergognoso, non hai idea di ciò che stai dicendo".