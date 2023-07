David Silva lascia il calcio a 37 anni: “È un giorno triste”

Decisione maturata e presa dopo il brutto infortunio al ginocchio (rottura del legamento crociato anteriore), subito nei primi giorni del ritiro con la squadra spagnola. In Liga nello scorso campionato ha realizzato 2 gol e 5 assist e ha contribuito al quarto posto, che ha portato il club in Champions League.

David Silva dice addio al calcio: le dichiarazioni

"Oggi è un giorno triste per me, è tempo di dire addio alla cosa al quale ho dedicato tutta la mia vita. Ho salutato tutti i miei colleghi, che sono come una famiglia. Mi mancheranno molto. Grazie a tutte le squadre in cui ho giocato per avermi fatto sentire a casa" - queste le parole di David Silva nel video di addio al calcio. Ed è un giorno triste per tutti gli amanti del calcio, che hanno visto illuminare il campo con le sue giocate. Dagli anni al Valencia al decennale con il Manchester City si è sempre contraddistinto in campo e difficilmente gli allenatori ne hanno fatto a meno. Grazie alla sua tecnica e intelligenza calcistica poteva muoversi su tutti i reparti dell'attacco e anche del centrocampo e negli ultimi anni ai Citizen ha giocato anche da mediano. Tanta qualità, professionalità e un palmares stracolmo di trofei: due Europei (2008 e 2012) e un Mondiale (2010) con la Spagna, quattro Premier League, due coppe d'Inghilterra, tre Community Shield e 5 coppe di Lega con il City, che si aggiungono alle due coppe di Spagna conquistate con Valencia e Real Sociedad.