Barcellona in Champions, Mourinho respinto: le decisioni Uefa

L'organo di appello Uefa ha deciso che il Barcellona è provvisoriamente ammesso a partecipare alle competizioni Uefa per club 2023/2024. Gli azulgrana di Xavi , dunque, disputeranno la prossima Champions League . A renderlo noto è lo stesso organo che sottolinea come il procedimento nei confronti del club catalano sia sospeso e "può essere riaperto, d'ufficio, o su richiesta degli Ispettori Etici e Disciplinari (EDI) incaricati del caso". Pertanto l'Uefa si riserva su "una futura decisione sull'ammissione/esclusione dalle competizioni Uefa".

Roma, confermata la squalifica a Mourinho

José Mourinho, tecnico della Roma, dovrà saltare le prime quattro gare di Europa League della prossima stagione. La Uefa, infatti, ha respinto il ricorso del club giallorosso in merito alla decisione della commissione etica disciplinare della Uefa di squalificare il portoghese per quattro turni dopo la finale di Europa League, Siviglia-Roma, vinta dagli spagnoli ai rigori. In quell'occasione Mourinho protestò in maniera molto accesa nei cofnronti dell'arbitro inglese Taylor nel parcheggio della Puskas Arena di Budapest.