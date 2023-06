"Barcellona fuori dall'Europa": l'indagine Uefa e la decisione di Ceferin

MADRID (Spagna) - "Jean Samuel Leuba e Mirjam Koller Trunz, i due ispettori nominati dal Comitato Etico e Disciplinare della Uefa il 23 marzo scorso per indagare sul caso Negreira, hanno concluso la fase investigativa e hanno fatto sapere che il Barcellona dovrebbe essere escluso dalle competizioni europee per un anno": è la clamorosa indiscrezione lanciata dal quotidiano spagnolo Abc, secondo cui il club blaugrana avrebbe "violato il quadro giuridico dell'organismo europeo". Particolarmente incalzante, poi, sarebbe la relazione dell'ispettrice svizzera, che avrebbe assicurato "di aver visto indizi di attività volta a organizzare o influire sul risultato delle partite". Cresce ora l'attesa sulla decisione finale di Aleksander Ceferin: il Barcellona, infatti, allo stato attuale sarebbe qualificato per la prossima Champions League, per giunta come testa di serie, in quanto Campione di Spagna.