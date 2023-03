Giallo Barcellona: pagamenti in nero, morto, documento top secret in bagno

Un documento top secret potrebbe mettere ulteriormente nei guai il Barcellona. Il club catalano è già nell'occhio del ciclone per il caso Negreira, vale a dire per i pagamenti (più di 7,5 milioni di euro tra il 2001 e il 2018) verso José Maria Enriquez Negreira, ex vicepresidente del comitato arbitrale spagnolo. Ora potrebbe aggiungersi un ulteriore elemento critico per la società blaugrana: la Guardia Civil ha rinvenuto infatti dei fogli scritti con un pennarello azzurro in una cassaforte nascosta nel bagno di casa di Josep Contreras, ex dirigente del Barça negli anni delle presidenze Núñez, Gaspart e Bartomeu, e scomparso nello scorso dicembre. A rivelarlo è El Pais.

Il contenuto del messaggio e la clausola Contreras conservava in una cassaforte nascosta nel bagno di casa sua a Barcellona dei fogli scritti a mano, catalogati come "top secret" che presenterebbero riferimenti ad "assegni" e "pagamenti in nero". Sebbene appaia difficile una decodifica immediata, sono facilmente individuabili i nomi di due degli ultimi presidenti del club blaugrana: "Josep Maria (Bartomeu, ndr)" e "Sr Rosell". La Guardia Civil ha ottenuto il documento perquisendo la casa di Contreras, sotto indagine per un'altra vicenda che riguarda la presunta distrazione di fondi da parte del precedente presidente della Federcalcio, Angel Maria Villar. Inquietante è il messaggio scritto sulla busta, una sorta di postilla che vale da premessa: "Clausola: aprirlo solo nel caso in cui dovesse verificarsi la più grande disgrazia per noi. Ne faremmo volentieri a meno". Nella prima pagina compare una lista di proprieta immobiliari e i nomi di persone e società a cui apparterrebbero.

La Liga e il caso Negreira La Liga ha aggiunto questo documento al fascicolo già aperto per la vicenda Negreira. Secondo la ricostruzione offerta dalla stessa Liga in un comunicato, "nomi e cognomi possono coincidere con quelli di ex dirigenti del Barcellona e della Federcalcio spagnola" e cita quello di Roman Gomez Ponti (responsabile servizi legali del club negli anni della presidenza di Bartomeu), di Sandro Rosell e dello stesso Bartomeu. Se il documento ritrovato possa essere collegato alla vicenda Negreira è ora difficilmente ipotizzabile, sebbene nelle scorse settimane Contreras sia stato indicato dalla stampa spagnola come il tramite tra il club e il figlio di Negreira.

