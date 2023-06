Roma, Mourinho senza freni con l'arbitro Taylor: Sei una fottuta disgrazia

BUDAPEST (Ungheria) - "Taylor è un grandissimo arbitro, speriamo che l'anno prossimo fa solo Champions, che fa cagate solo in Champions e non in partite di Europa League. Noi siamo più umili di questo in Europa League". Questo è stato il commento sarcastico di José Mourinho in conferenza stampa parlando del direttore di gara inglese Anthony Taylor, a suo giudizio grande responsabile della sconfitta della Roma contro il Siviglia nella finale di Europa League.