Roma e Mourinho ko, Dybala non basta: ai rigori Europa League al Siviglia

Mourinho recupera le vecchie conoscenze bianconere Leonardo Spinazzola e Paulo Dybala , affidando al primo la corsia mancina e al secondo l'arduo compito di creare superiorità numerica nella trequarti avversaria. Tra i pali c'è Rui Patricio, protetto dall'inamovibile terzetto difensivo composto da Mancini, Smalling ed Ibanez, Celik sull'out destro, Cristante e Matic nel cuore del campo e capitan Pellegrini accanto alla Joya alle spalle di Abraham. Mendilibar, orfano di Acuna , espulso ai supplementari in semifinale contro la Juventus, schiera Jesus Navas, Gudelj, Badé ed Alex Telles davanti a Bounou, Fernando e Rakitic in mediana ed Ocampos, Oliver Torres e Bryan Gil a supporto del terminale offensivo En-Nesyri. Solo panchina per Suso, il Papu Gomez e il grande ex della sfida Lamela .

Dybala segna e incanta: Siviglia-Roma 0-1 al 45'

L'avvio di gara della Roma è feroce e ai ragazzi di Mourinho bastano una manciata di secondi per prendere in mano le redini del gioco e sviluppare la manovra nella metà campo avversaria. Dybala scalda il mancino dopo appena due minuti quindi, dieci giri di lancetta più tardi, pesca Celik con una magia, il quale regala una palla d'oro a Spinazzola su cui si supera Bounou: è soltanto la prima di una serie di giocate di alta fattura dell'argentino, tra i rimpianti dei tifosi della Juventus. Mancini, Smalling e Ibanez neutralizzano En-Nesyri, Matic e Cristante ingabbiano Rakitic ma, più in generale, è l'atteggiamento morbido ed apparentemente rinunciatario del Siviglia ad infondere coraggio ai giallorossi. Episodio al limite al 31' con Gudelj che, nella propria area, anticipa di un soffio Abraham, ma non evita l'impatto con la testa dell'attaccante inglese di proprietà del Chelsea: dopo un lungo check del Var, l'arbitro Taylor fa riprendere il gioco da una rimessa dal fondo. Appena il tempo per i calciatori di riprendere ognuno la propria posizione, però, che la Roma trova il vantaggio: Cristante contrasta Rakitic, subentra Mancini che verticalizza di prima intenzione per Dybala, che controlla la sfera con un tocco delizioso e poi lo deposita all'angolino lontano con un chirurgico diagonale mancino che fa esplodere di gioia i tanti tifosi volati alla Puskas Arena dalla Capitale e non solo. È il 34', l'equilibrio si spezza, ma il colpo subito scatena solo in parte la reazione andalusa: Fernando calcia male al 43', Rakitic invece - al sesto dei sette minuti di recupero concessi dal direttore di gara - lo fa fin troppo bene, con la palla che s'infrange contro il palo a Rui Patricio battuto.