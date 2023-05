Siviglia-Roma, mano di Fernando in area: per Taylor non è rigore

Episodio destinato a far discutere nel corso del secondo tempo della finale di Europa League tra la Roma e il Siviglia . La squadra di Mourinho , dopo essere andata in vantaggio con il gol di Dybala , è stata recuperata dagli spagnoli nella seconda frazione di gara in seguito alla sfortunata autorete di Mancini .

Siviglia-Roma, il rigore non concesso alla Roma

Partita difficile per Taylor, soprattutto nel corso del secondo tempo con due possibili calci di rigore non assegnati. Qualche minuto dopo aver inizialmente concesso un penalty per il Siviglia per fallo di Ibanez salvo poi cambiare idea dopo averlo visto al monitor, l'arbitro Taylor ha considerato non falloso il tocco con il braccio di Fernando in area di rigore all'80'. Il pallone arrivava dalla sinistra in seguito ad un cross di Matic, ma il direttore di gara ha specificato più volte che secondo lui il braccio del brasiliano era attaccato al corpo. Successivamente c'è stato check del Var senza mandare Taylor al monitor: si tratta dunque di un grave errore in quanto le immagini mostrano chiaramente che la decisione dell'arbitro era sbagliata.