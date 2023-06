Mourinho ko: lacrime, discorso alla squadra e complimenti agli avversari

BUDAPEST (Ungheria) - Pur senza parlare in modo chiaro del suo futuro, José Mourinho, ha mandato un saluto ai tifosi della Roma trattenendo a stento le lacrime. Lo ha fatto subito dopo aver parlato a lungo in mezzo al campo alla squadra dopo la sconfitta ai rigori con il Siviglia. Il portoghese - come ha spiegato successivamente in tv - ha detto ai suoi giocatori di essere fiero di loro: "Ho vinto cinque finali europee e ho perso questa, ma torno a casa orgoglioso".