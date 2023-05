Mourinho: L'arbitro sembrava spagnolo. Futuro? Non posso dire che rimango

Mourinho: "Dybala? Ognuno reagisce a modo suo"

Mourinho ha proseguito: "Siamo molto orgogliosi per quanto fatto. Si può perdere una partita ma non la dignità e la professionalità. Io ho vinto cinque finali europee e ho perso questa, torno a casa più orgoglioso di prima. I ragazzi hanno dato tutto per tutta la stagione. Lacrime di Dybala? Tutti siamo attaccati alla maglia, ognuno reagisce a modo suo. Uno piange, un altro no, ma la verità è che siamo tutti tristissimi" per poi criticare l'operato di Taylor: "È ingiusto, è stata una grande finale, l'arbitro sembrava spagnolo... Gialli su gialli, vedi fin dove arriva l'ingiustizia? Lamela doveva prendere il secondo giallo alla fine, non l'ha preso e poi ha segnato il rigore".

Mourinho: "Futuro? Lunedì vado in vacanza"

Infine, sul suo futuro Mourinho dichiara: "Lunedì vado in vacanza. Voglio lottare con questi ragazzi, se ci dovesse essere qualche contatto con un club la società sarebbe la prima a saperlo. A dicembre ho parlato con il Portogallo e l'ho detto alla proprietà, dopo dicembre non ho parlato perchè non ho avuto nessun contatto con nessuna squadra. Ho un anno di contratto e la situazione è questa".