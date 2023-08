Courtois shock, crociato! Real Madrid sul mercato per un portiere titolare

Lo stesso club ha pubblicato la nota relativa alle condizioni del classe '92: "Dopo i test effettuati sul nostro giocatore Thibaut Courtois gli è stata diagnosticata una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il giocatore subirà un intervento chirurgico nei prossimi giorni".

Courtois, infortunio e mercato Real

Courtois si è fatto male in allenamento dove ha lasciato il campo temendo appunto qualcosa di grave. Il responso non ha fatto altre che confermare le prime sensazioni del terreno di gioco e ora per Ancelotti è un grosso problema. Due giorni all'inizio della Liga al San Mames contro l'Athletic Bilbao e i blancos che dovranno fare a meno del loro portiere titolare.

La brutta notizia che è arrivata per l'estremo difensore dovrà far tornare i blancos sul mercato per coprire la sua assenza. Le merengues dovranno andare alla ricerca di un portiere d'esperienza che possa prendere il posto del belga. Manca sempre meno all'inizio del campionato e il 12 agosto è lì, dietro l'angolo, con l'allenatore italiano che per la prima gara della stagione dovrebbe utilizzare l'ucraino Lunin.