Courtois ko, Ancelotti si lascia scappare la mossa mercato: "Vediamo..."

Il Real Madrid è pronto al debutto stagionale in Liga, che coinciderà con la trasferta in casa dell'Atlhetic Bilbao. I Blancos devono fare i conti con l'infortunio occorso a Cortouis, ma Ancelotti non si scompone.

"Ho totale fiducia in Lunin, ma nei prossimi giorni vedremo se inserire un altro portiere nella nostra rosa di prima squadra" ha spiegato l'allenatore italiano in confernza stampa. Ancelotti e il sostituto di Cortouis Ancelotti ha sdrammatizzato in merito alle caratteristiche fondamentali per sostituire Cortouis, uno dei più forti portieri al mondo, che sarà costretto a un lungo stop: "Deve parare con le mani. Oltre la battuta, per prima cosa deve davvero saper parare, come dico a tutti miei portieri. Devono essere bravi con le mani, per le cose da fare con i piedi è meglio contare su dei bravi attaccanti".

Real Madrid, Cortouis operato: chi gioca al suo posto Oltre l'ironia resta l'oggettiva gravità della perdita di Cortouis: "Ieri per noi non è stato un bel giorno, ma nel calcio cose del genere possono capitare e a noi è successo con Courtois. Siamo tristi per lui, ma ho totale fiducia in Lunin, che ha talento. Comunque fino al 31 agosto c'è tempo, e dietro a lui ci sono dei ragazzi con un grande potenziale ma che sono molto giovani, come Fran che ha 17 anni".

© RIPRODUZIONE RISERVATA