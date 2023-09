Real Madrid, nuovo Bernabeu è uno spettacolo: campo retrattile e copertura

MADRID (Spagna) - Una copertura che si completa in 15', un campo di gioco che, pezzo dopo pezzo, si ritrare e cala sotto il livello del terreno per far posto ad altre manifestazioni, essere irrigato e ricevere protezione e cure: ecco il nuovo Santiago Bernabeu , avveniristico stadio del Real Madrid che da icona del calcio merengue diventerà a breve modello per tutti gli impianti del futuro.

Dopo aver diffuso ieri un video dell'impianto dall'esterno, dall'alto e dall'interno, con un drone che sorvola sulle nuove tribune, sulle lounge vip, sui maxischermi lungo tutto lo stadio, oggi il Real ha diffuso un nuovo video del complicato sistema di carrelli, stantuffi, travi in metallo che, pezzo dopo pezzo, fanno scorrere il manto erboso prima sul lato, poi giù nei sotterranei.

Bernabeu, i futuri ricavi del Real

La ristrutturazione, cominciata nel 2019, ha costretto per due anni il Real a giocare lontano e doveva terminare a dicembre scorso, ma è stata posticipata al 2023. Il Real ha dovuto far ricorso a un prestito da 225 milioni per il complicatissimo sistema che ritrae il campo, ma ha firmato un accordo di partnership con una società americana, con l'idea di trasformare lo stadio in arena di spettacoli e altri sport, nell'intervallo tra una partita e l'altra. Secondo le stime di Florentino Perez, il nuovo Bernabeu dovrebbe fruttare 360 milioni di euro l'anno in più al club. Che ora presenta il video col titolo: "Il nuovo campo retrattile come non lo hai mai visto", e sottolinea "Un Bernabeu spettacolare per il ritorno a casa".

