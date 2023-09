"La 9? Al Real le maglie pesano tutte. Odio le feste e le discoteche"

"Grazie a Dio, sono arrivato molto giovane e ho potuto vedere molte cose. Ho visto giocatori che hanno commesso degli errori. Bisogna imparare dagli altri per poi non commettere gli stessi errori" ha aggiunto Endrick.

Le parole di Endrick

Su Mbappé: "Mbappé? Sarebbe fantastico. Sono un tifoso del Real Madrid, quindi non potrei che essere felice qualora venissero giocatori bravi”. Sulla maglia numero 9: "Il numero è poco importante. So che indosserò una maglietta pesante. Se inizio con quel numero o con un altro, lavorerò lo stesso. Vinicius ha iniziato con il numero 28, poi il numero 25, il numero 20 e ora il numero 7, che è una responsabilità enorme". Infine, sulla nuova generazione di campioni: "Vinicius, Rodrygo, Haaland e Bellingham...è una nuova generazione che porterà molta gioia e farà cose spettacolari in campo. Vini mi ha spiegato come stanno le cose al Real Madrid.. Quando mi dicono com'è Madrid mi immagino già lì... Cerco di non pensarci troppo per non essere ansioso".