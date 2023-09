Vidal senza freni sul Real Madrid: “Ha sempre rapinato le mie squadre”

Giorni frenetici e in cui sta facendo parlare di sé Arturo Vidal. Prima il gravissimo infortunio con il suo Cile, dove è stato sostituito nella ripresa e portato in ambulanza all'ospedale e l'esito di "una lesione meniscale traumatica acuta con blocco articolare che necessita di una soluzione chirurgica", e poi le sue parole in una diretta sui social che stanno facendo il giro del mondo.

Dichiarazioni in cui ha attaccato il Real Madrid: "Contro di loro ho vissuto tante rapine nella mia carriera (Juventus e Inter tra le altre n.d.r.), che a volte dimentico i dettagli. Le mie squadre sono state sempre derubate e anche tantissime volte". Poi ha spaziato parlando di altri calciatori.

Vidal: "Suarez meglio di Lewandowski"

Vidal ha risposto anche a paragoni tra ex compagni e avversari: "Casemiro o Busquets? Scelgo il secondo: ha più ritmo, tecnica e muove il pallone e il brasiliano non fa niente di tutto questo". E in attacco: "Non so se un giorno ci sarà un attaccante migliore di Suarez o Lewandowski, entrambi hanno tante qualità ma Luis ha quella malizia che hanno i giocatori sudamericani e che l'attaccante del Barcellona non ha". Insomma pochi giri di parole e mai banale, in campo come fuori Arturo Vidal ha risposto in modo diretto alle domande.