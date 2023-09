Yamal-Ramos protagonisti in Barcellona-Siviglia. E quella foto del 2016…

Ed ecco allora che la mente torna indietro di sette anni, al 2016, ad un'altra immagine: il baby talento spagnolo aveva solo nove anni e teneva per mano proprio il difensore. Scenografia? Il Clasico. L'attaccante era uno dei bimbi copertina e indossava una maglia particolare con scritto "Merci Johan", per Cruijff, venuto a mancare qualche mese prima. Il particolare? Teneva per mano proprio l'ex Real.

Yamal-Sergio Ramos, dal tunnel al campo

"Il ragazzo si farà", cantava De Gregori, un piccolo verso che può accompagnare i suoi primi passi in campo. Ogni impronta una giocata. Il Barcellona e Xavi lo coccolano. L'allenatore lo ha già lanciato in campo diverse volte e contro il Siviglia ha lasciato il segno, anche se non è entrato nel tabellino del match. Siamo al 76' di una partia bloccata sullo 0-0, serve una giocata o un colpo di fortuna per sbloccarla ed eccolo che arriva: cross dalla destra, Yamal stacca e di testa fa una sponda in area, il pallone colpisce la gamba di Sergio Ramos e finisce in porta, autogol. Dal sogno in un tunnel al campo, Yamal di strada ne ha fatta e ha ancora 16 anni. Il destino ha reso protagonisti proprio loro due: l'ex Real Madrid nel 2016 non conosceva neanche il nome dell'ala blaugrana. Ora è sul libretto dei pericoli di tutti i difensori.