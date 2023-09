Tris del Real Madrid al Girona: Ancelotti a +1 sul Barcellona

Brusco risveglio dal sogno per il Girona , travolto in casa 3-0 dal Real Madrid che si riprende la vetta della Liga. I blancos di Ancelotti , che martedì saranno ospiti del Napoli in Champions, indirizzano la gara già nel primo tempo, colpendo due volte con Joselu e Tchouameni . Nella ripresa arriva immancabile il sigillo del solito Bellingham , anche se poi nel recupero Nacho rimedia il rosso. Primo ko stagionale per il Girona e Real che da terzo passa a primo in classifica, scavalcando anche il Barcellona che ieri sera aveva regolato di misura il Siviglia .

Due pareggi negli anticipi del pomeriggio

Pari per 0-0 tra Getafe e Villarreal: nonostante fossero in inferiorità numerica dal 23° per il rosso a Baena, gli ospiti sono riusciti a tenere il risultato in equilibrio e a portare a casa un punto. Rammarico per i padroni di casa che non sono riusciti ad approfittare dell'uomo in più. Con questo pareggio a reti inviolate, il Getafe sale a 9 punti in classifica, mentre il Villarreal si porta a quota 8. Termina 2-2 Rayo Vallecano-Maiorca: padroni di casa avanti con Garcia, poi arriva la rimonta degli ospiti con Muriqi e Sanchez, mentre nel finale al 12° minuto di recupero Radamel Falcao mette dentro il rigore del pari. In classifica il Vallecano sale a quota 12 punti mentre il Maiorca aggancia il Siviglia a 7.