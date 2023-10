Atletico show, tris e rimonta: da 0-2 a 3-2 con il Cadice! Valencia ko 3-0

Osasuna vittorioso grazie a Budimir, pioggia di gol in Almeria-Granada

Una vittoria che riporta l'Atletico Madrid al quarto posto nella Liga, a quattro punti di distanza dal Barcellona e a cinque dal Real Madrid, tornato in vetta dopo la grande vittoria sul campo del Girona. Nell'altro posticipo domenicale del campionato spagnolo, il Valencia subisce una pesante sconfitta per 3-0 sul campo del Betis Siviglia firmata dai gol di Assane Diao al 41', Marc Roca al 52' e Abde Ezzalzouli all'85'. In giornata era invece arrivata la vittoria in trasferta dell'Osasuna per 2-0 sul campo dell'Alaves, con la rete ad aprire di José Arnaiz al 36' e il sigillo finale dell'ex Crotone e Sampdoria Ante Budimir al 90'. Padroni di casa che erano anche finiti in dieci uomini per l'espulsione al 49' di Antonio Blanco. La sfida salvezza tra le ultime della classe in Liga, Almeria e Granada, termina con uno spettacolare 3-3: a segno Luis Suarez con una tripletta in cinque minuti (41', 44' e 45'+1) e per gli andalusi Bryan Zaragoza su rigore al 66', Ricard Sanchez al 70' e Myrto Uzuni all'86'.